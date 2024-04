Leitinho anuncia troca do telhado do Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa

O início da obra de troca do telhado do Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa foi anunciado nesta terça-feira (23) pelo prefeito Leitinho (PSD).

Administração informou que serão trocados mais de 2 mil m² de telhado – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

A administração informou que serão mais de 2 mil m² de telhado novo. Para evitar transtornos ao funcionamento da unidade, a obra será feita em 21 etapas ou “blocos”, devendo durar entre 4 e 6 meses, dependendo das condições climáticas. O primeiro bloco está situado imediatamente acima da maternidade.

“Já fizemos a reforma da recepção, da clínica médica, da parte elétrica, e agora do telhado. Quando eu era vereador, cobrava sempre os ex-prefeitos para reformar esse telhado, porque qualquer chuvinha entrava água para todo lado, era um desconforto para as equipes e pacientes”, afirmou o prefeito durante a vistoria na obra.

O novo telhado será montado com estrutura metálica e longas telhas termoacústicas – uma espécie de “sanduíche” de chapas de aço galvanizado com material sintético no meio, que, segundo a prefeitura, garante menores temperaturas no interior do prédio e um melhor escoamento das águas das chuvas, por não ter “emendas.”

“Quando chove muito, nosso Hospital tinha muita goteira, a gente via o pessoal da limpeza com baldinhos e panos para cá e para lá, então era um desconforto muito grande tanto para os servidores quanto para os pacientes. A gente quer fazer uma rede de saúde cada vez melhor”, acrescentou o vice-prefeito Mineirinho (PSD).

Ala da emergência

Leitinho disse também que continuam as reformas da ala de emergência do pronto-socorro do complexo hospitalar. O trabalho no interior do prédio deve durar entre 60 e 90 dias, período em que a ala permanece interditada ao público.

A ação inclui a impermeabilização dos rejuntes com fungicida próprio para revestimento hospitalar, recuperação e reforço do revestimento das paredes e nova pintura.