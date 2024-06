Festa Ligo ocorre neste fim de semana, no Altos do Klavin, em Nova Odessa

Festa integra o calendário da comunidade leta no município e terá comidas típicas, artesanato, danças e músicas

A 10ª edição da Festa Ligo, promovida pela ABCL (Associação Brasileira da Cultura Leta), será realizada neste fim de semana, no Espaço Cultural Leto Ralfo Klavin, na Rua Terezinha Alves de Souza, no Residencial Altos do Klavin, em Nova Odessa.

Evento retoma uma tradição da Letônia em celebrar o solstício de verão – Foto: Divulgação

A entrada é de R$ 10, exceto para crianças de até 14 anos, e o montante arrecadado será destinado para manutenções do Centro Cultural Leto.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A festa integra o calendário da comunidade leta de Nova Odessa e retoma uma tradição da Letônia em comemorar o solstício de verão. Haverá comidas típicas, artesanato, danças e músicas – sendo que o duo Rozite e Dzintars, originário do país do leste europeu, marcará presença.

No domingo, a partir das 7h30, acontecerá a 2ª Ligo Running 5 Km Corrida e Caminhada. O ponto de largada será no espaço cultural e a inscrição custa R$ 20, podendo ser realizada no site podiumchip.com.br.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Por fim, ainda no domingo, a partir das 11h30, no Espaço Cultural Ralfo Klavin, acontecerá um Galeto Beneficiente. Ingressos antecipados poderão ser adquiridos por R$ 55 na loja Demplas ou pelo site bit.ly/galeto24. Na hora, o valor subirá para R$ 70.