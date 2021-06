Falta de manutenção em rua no Parque dos Pinheiros gera reclamação em Nova Odessa

Morador reclama que a Rua Eduardo Karklis e a Avenida Brasil estão com buracos e falta asfalto

A falta de manutenção na Rua Eduardo Karklis e na Avenida Brasil, no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa, tem incomodado o representante comercial Flávio Soares, de 41 anos.

Morador reclama que Rua Eduardo Karklis não possui asfalto – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele mora próximo ao local e conta que as ruas citadas são as únicas vias de acesso dos moradores para o condomínio onde mora, no Residencial Cerejeiras. Por isso, diz que a reclamação é geral.

Flávio afirma que o problema da via está nos buracos. Como se trata de uma área rural, a Rua Eduardo Karklis ainda não possui asfalto e por isso é difícil de transitar.

“Tem várias empresas no local, então passa muito caminhão. Além do condomínio e o pessoal que passa ali para cortar caminho. É muito movimento em horário de pico. Queríamos pelo menos manutenção periódica, porque haja suspensão do carro”, reclama.

Questionada, a Prefeitura de Nova Odessa diz que tem feito manutenção nas ruas rurais desde janeiro e que na Rua Eduardo Karklis há um serviço de recuperação total do pavimento em andamento.

Confira a nota completa:

A Prefeitura de Nova Odessa tem feito a manutenção de ruas rurais e/ou não pavimentadas desde janeiro, inclusiva das Avenidas Eduardo Karklis e Brasil. Este cronograma de manutenção é permanente.

No caso da Eduardo Karklis, inclusive, há um serviço de recuperação total do pavimento em andamento:

O trabalho de manutenção e recuperação do pavimento dos aproximadamente três quilômetros da Estrada Municipal Eduardo Karklis, iniciado no último dia 26 de abril pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano da Prefeitura de Nova Odessa, inclui a instalação de seis bocas de lobo para melhorar a drenagem da água de chuva.

A estrada em obras liga a Rodovia Rodolfo Kivitz à Avenida Brasil, na altura do Recanto da Fazenda, trecho que dá acesso a algumas empresas da cidade, além de bairros de chácaras e condomínios e às represas do Sistema Recanto, principal manancial de abastecimento de água da cidade.

As obras na Estrada Municipal Eduardo Karklis foram uma determinação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e envolvem a remoção de restos de massa asfáltica existentes em algumas partes, o nivelamento da via, a compactação do solo e a manutenção de um trecho de galerias de águas pluviais.

