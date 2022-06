Falso entregador de aplicativo é preso após tentar roubar idosa em Nova Odessa

Falso entregador de aplicativo ficou preso – Foto: GCM de Nova Odessa / Divulgação

Um falso entregador de aplicativo de 24 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (9), em Nova Odessa, depois de tentar roubar uma idosa de 60 anos.

Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), um homem em uma motocicleta se passou por um falso entregador de aplicativos e tentou roubar a idosa na área central do município. Ela teria conseguido se desenvencilhar do ladrão e chamar a Guarda.

Com as características do suspeito, os guardas passaram a fazer buscas e viram o motociclista na Avenida Carlos Botelho. Houve uma perseguição e foi possível alcançá-lo na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini.

Durante a abordagem, ele tentou sacar a arma, sendo impedido pelos patrulheiros.

Assaltante tentou sacar uma arma, mas foi contido pelos patrulheiros; arma foi apreendida – Foto: Divulgação – GCM

De acordo com a corporação, o veículo estava com as numerações de motor e chassi raspadas e emplacamento adulterado.

O homem foi conduzido a delegacia de Nova Odessa, onde foi reconhecido pela vítima e acabou preso.

A arma e a motocicleta foram apreendidas e um boletim de ocorrência foi registrado.