Dupla é presa por roubo em Nova Odessa

Prisão ocorreu após a vítima conseguir rastrear o sinal do celular roubado e passar a localização para a PM

A PM (Polícia Militar) prendeu na tarde de sábado (27), dois homens após um roubo ocorrido em Nova Odessa na última sexta-feira. Os policiais só conseguiram chegar aos envolvidos devido ao rastreador do celular da vítima.

Armas, drogas, celulares e relógios foram encontrados dentro de residência no São Jorge – Foto: Divulgação / Guarda de Nova Odessa

Segundo informações da guarda municipal, na tarde de sábado os patrulheiros faziam patrulhamento de rotina pela Avenida Fuad Assef Maluf quando foram abordados por um homem que informou que, durante a madrugada, tinha sido vítima de um roubo por dois homens armados em uma motocicleta. Ele contou também que o rastreador de seu celular apontava para uma casa no bairro São Jorge.

Os guardas então foram verificar a denúncia e quando chegaram no imóvel avistaram um homem tentando fugir e um outro dentro da residência. Além do celular da vítima, os patrulheiros localizaram duas espingardas e uma arma de fogo desmomtada, munições, 19 porções de maconha, dez relógios, dez celulares, dois tablets e os capacetes utilizados no roubo.

A dupla confessou o crime e ficaram presos por roubo, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.