Desktop Internet vai instalar novo centro operacional em Nova Odessa e gerar até 1,5 mil empregos

A Desktop Internet vai instalar um novo centro operacional em Nova Odessa, em um prédio em fase adiantada de obras na Avenida Ampelio Gazzetta. A expectativa é gerar até 1,5 mil empregos diretos ainda neste ano. As informações foram divulgadas pela prefeitura, após reunião com executivos da empresa, na última sexta-feira (5).

Representantes da prefeitura e da Desktop se reuniram na última sexta – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

“Nossa empresa tem 26 anos de atuação e hoje conta com 4,6 mil colaboradores, estando presente em 85 cidades do Estado de São Paulo. É uma das 400 empresas brasileiras listadas em Bolsa, e uma das sete maiores provedoras de internet do país. Por tudo isso, estamos construindo esse novo Centro Operacional, unificando diversos setores aqui em Nova Odessa”, disse Gustavo Redondo, diretor de Gente e Gestão da Desktop, conforme texto divulgado pela administração municipal.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O executivo destacou ainda as práticas da empresa de trazer grandes fornecedores nacionais e internacionais para conhecer suas unidades – como a de Nova Odessa –, bem como de gerar impactos sociais positivos nas cidades onde se instala, mantendo parcerias com os órgãos públicos em ações de capacitação e treinamento de jovens na sua área de atuação, por exemplo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por isso, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, colocou à disposição da Desktop, imediatamente, os serviços do novo Centro de Referência do Empregador e do Trabalhador e do Poupatempo, que funcionam em prédio único na Rua Duque de Caxias, 600, no Centro.

Segundo a prefeitura, a Desktop Internet se torna assim mais uma das cerca de 25 empresas e comércios de médio e grandes portes atraídas para a cidade desde 2021. O Executivo também destaca que, desde janeiro de 2021, o setor produtivo de Nova Odessa já gerou 3.089 postos de trabalho com carteira assinada.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Desejamos sucesso para a Desktop, e agradecemos pela empresa ter escolhido Nova Odessa para instalar essa grande unidade. Nossa gestão está sempre de portas abertas para os empreendedores que vêm gerar renda e empregos para nossa gente. Para nossa cidade, é um grande ganho, mais uma grande empresa de renome nacional”, afirmou o prefeito Leitinho (PSD).