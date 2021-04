Depois de Americana, Nova Odessa alerta para golpe da falsa fiscalização sanitária

Depois da Vigilância Sanitária de Americana alertar a população sobre a prática do golpe da falsa “fiscalização” na semana passada, foi a vez da Prefeitura de Nova Odessa emitir o mesmo aviso nesta quinta-feira (22).

Segundo o comunicado, o golpe é praticado via telefone celular em nome da Vigilância Sanitária do município. Trata-se de um falso agendamento de fiscalização. O órgão ressalta, no entanto, que não faz ligações para empresas agendando visitas.

“Estão usando o nome da Vigilância Sanitária e ligando para os estabelecimentos, dizendo que estão ‘agendando visitas’. Em seguida, falam que o Google vai enviar um código e pedem para a pessoa falar o número do mesmo. É um golpe. Informamos que a Vigilância Sanitária não liga agendando fiscalização”, resumiu a coordenadora do órgão municipal, Méria Brito de Jesus.

A orientação é que, ao receber este tipo de ligação (e antes de informar qualquer código recebido por mensagem), o cidadão anote o número do telefone, o nome de quem está falando e informe que vai confirmar a veracidade da informação junto à Vigilância Sanitária do município, através do telefone (19) 3466-1905.

Outros

O funcionamento é muito parecido a diversos outros golpes que visam “sequestrar” o número de celular e WhatsApp, como o golpe da falsa pesquisa sobre medidas de prevenção ao coronavírus, detectado em Americana, e o da “falsa vacinação”, cujo alerta foi dado recentemente pela Fundação Procon de São Paulo.

Através de denúncias nas redes sociais, o Procon-SP detectou que o golpe consiste em disparos de mensagens de um suposto representante do “Ministério Público da Saúde” solicitando a conferência de recebimento de protocolo via mensagem de texto e seu respectivo reenvio por SMS.

Após a resposta ao texto recebido, são enviados ao cidadão softwares espiões responsáveis por copiar as senhas de acesso do usuário; possibilitando, assim, o cometimento de inúmeros crimes patrimoniais.

De acordo com o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, o cidadão tem que ficar atento a esse tipo de mensagem e verificar junto às instituições oficiais.

“Claramente trata-se de contato falso, de um representante de órgão público que sequer existe, solicitando cadastramento em campanha de vacinação fora dos padrões anunciados pelo Estado”, concluiu.