Centro de Referência à Mulher acumula lixo com obra parada em Nova Odessa

O local que deveria funcionar como Centro de Referência à Mulher, no São Jorge, em Nova Odessa, está com as obras paradas. A unidade, que seria implantada no antigo CAS (Centro de Assistência Social), atualmente acumula lixo e tem sido usada como abrigo para moradores em situação de rua.

O anúncio da implantação foi feito em 2019, pelo ex-secretário de Saúde, Vanderlei Cocato e pela então primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza.

Espaço vem sendo usado até como abrigo para moradores em situação de rua – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A assinatura do convênio com o governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com investimento no valor de R$ 770 mil, sendo R$ 70 mil de contrapartida do município, aconteceu em outubro do mesmo ano.

Com os recursos, seria possível construir, reformar e ampliar o local, que tinha como objetivo proporcionar um melhor acolhimento às mulheres, principalmente as gestantes. No centro ainda funcionaria atendimento psicológico, ginecológico e atividades coletivas, além de enfermagem.

O LIBERAL esteve no local na última quinta e conversou com a doméstica Maria de Fátima Pereira Bueno, que mora no bairro há 30 anos. Ela relatou que as obras estão paradas, e que seria ótimo se o serviço fosse oferecido à população. “Não sei desde quando está assim, mas se fosse inaugurado logo, ajudaria todo mundo”.

O espaço conta com uma academia ao ar livre, voltada para a terceira idade, cujo portão fica aberto. A área dá acesso a um parquinho, que acumula lixo e materiais propícios para a proliferação do mosquito da dengue, entre outros insetos.

O centro também tem sido usado como dormitório para moradores em situação de rua

REQUERIMENTO. Na sessão da última segunda-feira, o vereador Levi Rodrigues Tosta (União Brasil) apresentou um requerimento em que questiona a prefeitura sobre a situação.

“Na semana passada estive lá com o secretário adjunto de Obras [Renan Cogo] e ali é um problema. A empresa abandonou a obra e também há problema na renovação do prazo do convênio. Pedi que fechem as portas e que instalem refletores” comenta.

Questionada sobre as situações levantadas no local, a Prefeitura de Nova Odessa não respondeu.