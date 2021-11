Área do IZ será usada para novo canil e gatil da AAANO

Nova Odessa teve cessão de área do IZ (Instituto de Zootecnia) aprovada para a construção de um novo abrigo de animais domésticos abandonados. O terreno é pleiteado desde dezembro de 2020 pelo ex-prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), e teve o pedido reiterado pelo atual prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

A solicitação foi aprovada pelo Conselho Técnico do IZ e esta em tramitação para cessão na AGI (Assistência de Gestão de Imóveis), da Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral, da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

Segundo a SAA (Secretaria de Agricultura e Abastecimento) do Estado, a prefeitura será responsável pela manutenção predial, das vias de acesso e segurança em torno da área.

O terreno cedido é uma área de pesquisa rural situada na margem direita do Ribeirão Quilombo. O canil e gatil atenderá os animais da AAANO (Associação Amigos dos Animais) de Nova Odessa, que será responsável pela gestão do local.

A Ong, que trabalha no resgate e abrigo de animais em situação de vulnerabilidade, violência e maus-tratos, cuidando deles e procurando lares responsáveis, espera há seis anos que o projeto saia do papel e ficou esperançosa com a notícia.

“Precisamos de uma nova estrutura para o abrigo, para que a gente consiga atender os animais com mais atenção”, explicou o presidente da associação Thiago Rodrigues.

Segundo ele, “ter um espaço maior e com estrutura para atendimento veterinário aos animais do abrigo no local nos ajudará a economizar com procedimentos e consultas”.

Em post no Facebook, Bill informou que esteve nesta terça-feira (23) em reunião na sede da SAA para discutir sobre o pedido, e que teria deixado R$ 700 mil em caixa na Prefeitura de Nova Odessa para reforma de um novo espaço para abrigar os animais. Em nota, a prefeitura diz que o valor correto reservado para o projeto é de R$ 467.771,76.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco