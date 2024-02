Nova Odessa abre inscrições de nova etapa de programa para castração de pets

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder (PSD), o Leitinho, anunciou nesta quinta-feira (1º) que a Prefeitura de Nova Odessa vai abrir inscrições para uma nova etapa do Programa Municipal de Castração e Microchipagem Gratuitas, com mais 150 vagas para cães e gatos de famílias vulneráveis e tutores voluntários da causa animal. Nas operações, será usado novamente o “Castramóvel”.

Contratado pela primeira vez nas duas etapas de 2023 do programa, o ônibus adaptado como ambulatório conta com a infraestrutura necessária, incluindo sala de preparo, paramentação, centro cirúrgico, esterilização de materiais e local apropriado para o pós-operatório.

Castração de animais em Nova Odessa trem inscrições abertas – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

As inscrições para a primeira etapa de 2024 começam na segunda-feira (5) e prosseguem até o dia 23 deste mês, podendo ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 15h30, na Central de Atendimentos do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, 777, no Centro.

Só podem participar do programa proprietários de cães e gatos que morem em Nova Odessa e que sejam de famílias de baixa renda. São operados, preferencialmente, os animais SRD (Sem Raça Definida). Também são beneficiados tutores voluntários, que cuidam de animais abandonados e recolhidos nas ruas.

“Eu, como médico veterinário, sei da importância da castração dos nossos animais. Então fico feliz de podermos proporcionar mais esse serviço, que beneficia não só a população de Nova Odessa, mas também seus queridos animais de estimação”, disse Leitinho.

Trata-se da terceira edição anual do programa, iniciado em 2021 pela atual gestão. Entre 2021 e 2022, as duas primeiras edições promoveram a castração e microchipagem gratuitas de 1.900 pets de famílias vulneráveis da cidade, bem como de animais comunitários sob cuidados de voluntários da causa animal. Ano passado foram atendidos mais 500 animais.

Quem se inscrever deve ficar atento ao telefone e aguardar a ligação da equipe do Setor de Zoonoses. Isso porque, como em todas as etapas anteriores, não haverá atendimentos “de portas abertas”, ou seja, sem agendamento.