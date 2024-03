Mutirão contra dengue encontra 787 imóveis fechados em Americana e Santa Bárbara

Agentes de combate à dengue visitaram, no último sábado (16), 2.046 imóveis em Americana e Santa Bárbara d’Oeste durante o primeiro mutirão metropolitano contra a doença. No entanto, 38% deles, o que corresponde a 787, estavam fechados.

Nova Odessa, que também aderiu à iniciativa – ao todo são 20 municípios -, diz que teve boa receptividade da população nos cerca de 600 imóveis que visitou.

Em Americana, foram visitados 1.490 imóveis no Parque Gramado. Em 1.005 imóveis havia moradores, sendo que em dois houve recusa para a inspeção. E outros 485 estavam fechados.

Os agentes retiraram criadouros do mosquuito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, com inspeção nos imóveis, e panfletagem na região central. No trabalho de remoção de criadouros, a equipe recolheu em torno de 350 quilos de materiais e, na ação de panfletagem, foram visitados 85 estabelecimentos comerciais, sendo que pelo menos 500 pessoas, entre lojistas e consumidores, foram orientadas sobre os cuidados para se evitar a dengue.

Na cidade de Santa Bárbara, foram visitados 556 imóveis na Vila Grego, Siqueira Campos e Colina Santa Bárbara. Do total, 65 moradores não permitiram a entrada dos agentes para inspeção e 302 estavam fechados.

A ação contou com visitas casa a casa para orientações e controle de criadouros e serviço de nebulização em imóveis. Durante a iniciativa, foram identificados e eliminados 88 recipientes com água, sendo três com larvas.

Em Nova Odessa, a equipe do Setor de Zoonoses da Saúde Municipal visitou cerca de 600 imóveis do Jardim Santa Rita 1. Foram recolhidos 72 sacos de lixo de 50 litros de materiais em geral, que continham ou poderiam reter água parada e, assim, servir de criadouros para as larvas do mosquito Aedes aegypti.

Com 590 casos da doença até esta segunda-feira (18), Nova Odessa decretou na última sexta-feira (15), estado de emergência, o que deve agilizar algumas ações e envio de verbas por parte do governo estadual para combate da dengue.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Sumaré aparece como a segunda cidade com maior número de casos da doença. São 530 ocorrências. Na sequência está Santa Bárbara com 455, Americana com 220 e Hortolândia com 200.