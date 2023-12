Morre Roberto Jensen, primeiro correspondente da Gazeta Esportiva em Americana

Americanense também foi diretor do Rio Branco e colaborador do LIBERAL na década de 70

Morreu na manhã deste sábado (2), aos 90 anos, o americanense Roberto Jensen, primeiro correspondente da Gazeta Esportiva em Americana.

Roberto Jensen faleceu aos 90 anos – Foto: Divulgação

Ele era pai do jornalista Ju Jensen, ex-editor do LIBERAL, diretor de jornalismo da rádio Vox 90.3 FM e proprietário do Jornal da Cidade. Além do filho, ele deixa a esposa Deize Gobbo Jensen, a filha Débora, três netos e um bisneto.

Roberto estava internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. De acordo com Ju, o pai era cardiopata, mas morreu por conta da idade avançada. “Foi acabando a pilha”, disse.

Carinhosamente chamado pelo filho de “My Boy”, Roberto era conhecido na cidade. Trabalhou por anos no setor de almoxarifado das empresas Citra, Polyenka e Romi. Apaixonado por futebol, foi diretor do Rio Branco e colaborador do LIBERAL na década de 70.

O velório será realizado a partir das 8h deste domingo (3), no Cemitério da Saudade. O enterro será no mesmo local, às 10h.