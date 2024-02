Moradora de Santa Bárbara ganha Fiat Mobi em sorteio do Vida Cap

Já no Vida Cap de Campinas, um morador de Sumaré também foi sorteado, mas terá que dividir o prêmio com outros dois sortudos

Uma moradora de Santa Bárbara d’Oeste ganhou um Fiat Mobi, avaliado em R$ 71 mil, no sorteio do Vida Cap, realizado neste domingo (25). Na RPT (Região do Polo Têxtil), também houve outros ganhadores.

No sorteio válido para região de Limeira, 14 sortudos lucraram R$ 1.250,00 cada no Giro da Sorte, sendo sete premiados em Americana e outros sete em Santa Bárbara d’Oeste.

O Vida Cap da região de Campinas também sorteou um Fia Mobi, cujo valor de R$ 71 mil será dividido entre os três sortudos que acertaram os números, entre eles, um morador do Residencial Florence, em Sumaré.

Já o prêmio de R$ 10 mil também teve três ganhadores, sendo um deles de Hortolândia, que leva para cas R$ 3.333,00.

No Giro da Sorte desta região, três pessoas ganharam R$ 1.250 cada, sendo um morador de Nova Odessa e duas moradoras de Hortolândia.