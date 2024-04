Morador reclama de asfalto danificado após reparo de vazamento no Jardim Colina

Um morador do Jardim Colina, em Americana, reclamou do asfalto danificado na Rua Alagoas, altura do número 50, após o DAE (Departamento de Água e Esgoto) consertar um vazamento no dia 20 de março.

Segundo Cloves de Alencar Barbosa, de 67 anos, para colocar fim no vazamento, que durou quase um mês, foi necessário um corte no asfalto. “Acredito que seja parte da prefeitura fazer esse reparo”.

Morador cobra que asfalto seja recuperado pelo DAE – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O asfalto danificado, no entanto, não é o único problema. Barbosa também reclama da falta de água no bairro. De acordo com ele, todos os dias, entre 8h30 e 11h, a água acaba e só retorna de madrugada.

Em nota, o DAE informou que o reparo no asfalto está na programação de serviços e deve ser executado até esta terça-feira (2). Com relação à falta de água, a autarquia disse que não tem nenhum registro de reclamação referente a este endereço.

Porém, mesmo assim, uma equipe iria até o local para verificar o que está ocorrendo. “A autarquia reforça a necessidade de sempre ser registrada a ocorrência pelo munícipe para que as providências sejam tomadas”, conclui nota.