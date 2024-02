Morador de Santa Bárbara ganha casa e carro no Vida Cap Limeira

Valor total do prêmio é de R$ 430 mil; moradora de Hortolândia ganhou R$ 10 mil no Vida Cap Campinas

Um morador do Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste, foi o único ganhador do sorteio principal do Vida Cap Limeira deste domingo (11), faturando uma casa e um carro zero quilômetro, em uma premiação no valor total de R$ 430 mil.

Além do sortudo do prêmio máximo, o Giro da Sorte, que pagou cotas de R$ 1,5 mil aos ganhadores, teve na região mais 18 acertadores de Americana e cinco de Santa Bárbara.

Já no Vida Cap Campinas, uma moradora da Vila Real, em Hortolândia, ganhou um prêmio de R$ 10 mil no primeiro sorteio deste domingo.

Além dela, no Giro da Sorte, mais oito pessoas de Sumaré, quatro de Hortolândia e duas de Americana faturaram prêmios de R$ 1,5 mil.