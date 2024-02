LIBERAL convida assinantes para conhecer sede e discutir o jornal; saiba como se inscrever

Encontro no dia 28 de fevereiro busca reunir grupo de leitores para visitar estrutura do Grupo Liberal

Sede do Grupo Liberal, que publica o LIBERAL desde 1952; empresa reúne ainda duas rádios - Foto: Arquivo / O Liberal

Uma iniciativa do Grupo Liberal, que publica o LIBERAL, convida assinantes do jornal para que eles conheçam a produção do noticiário e deem suas sugestões sobre a cobertura jornalística. O primeiro encontro da ação, chamada Café com Assinantes, está previsto para 28 de fevereiro. Os assinantes podem se inscrever neste link.

João Colosalle, editor-executivo do Grupo Liberal, explica que a iniciativa tem o objetivo de aprimorar o Jornalismo praticado pela equipe, bem como entender como os leitores reagem ao que é publicado.

“Gostaríamos muito que os assinantes participassem e comentassem suas impressões sobre o trabalho do LIBERAL, especialmente em um momento em que a maneira como as pessoas consomem as notícias tem mudado com muita rapidez”, explica Colosalle. “Queremos ouvir o que fazemos de bom e o que podemos melhorar, o que os assinantes valorizam no jornal e do que sentem falta”.

A cada encontro, o LIBERAL receberá de 8 a 10 assinantes. Eles serão guiados por um tour pelo jornal, que mostrará como se dá o processo de produção do noticiário, da apuração pela Redação ao fechamento gráfico, no departamento de impressão.

Durante a visita, os participantes terão a possibilidade de interagir com repórteres, editores, diagramadores e outros profissionais que produzem o LIBERAL.

Também poderão conhecer os estúdios das rádios Gold (FM 94.7) e Clube (AM 580) e a biblioteca que reúne o acervo de todas as edições publicadas pelo jornal, desde 1952.

O locutor Lucas Junior, no estúdio da Gold, na sede do Grupo Liberal – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Nosso objetivo é que os assinantes e leitores possam conhecer, de maneira mais próxima, toda a estrutura e o empenho que fazem do LIBERAL um jornal com credibilidade há 72 anos”, explica o editor-executivo.

Bate-papo na Redação: como será a ação promovida pelo LIBERAL

O primeiro encontro está marcado para 28 de fevereiro, uma quarta-feira, das 16h às 18h. Para participar, os assinantes deverão se inscrever por meio de um formulário.

Serão selecionados de 8 a 10 participantes por encontro. A seleção buscará formar um grupo diverso de assinantes, que possam ter diferentes pontos de vista sobre o trabalho do jornal. Os selecionados serão contatados pelo LIBERAL para a confirmação da participação.

“Este é um primeiro encontro. Temos certeza que será uma experiência muito positiva e que outros virão”, comenta Colosalle.

Quando será?

28 de fevereiro, das 16h às 18h

Onde será?

Sede do LIBERAL, na Rua Tamoio, 875, no bairro Santa Catarina, em Americana

Quem poderá participar?

Assinantes do LIBERAL

Como se inscrever?

Por este link ou pelo telefone (19) 3471-0302