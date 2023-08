Legislação sobre arborização em Americana é revisada

A Prefeitura de Americana está revisando a lei municipal 5529/2013, que criou a política de arborização urbana no município. A medida visa, entre outras alterações, estabelecer amparo legal para garantir que todos os imóveis da cidade tenham, no mínimo, uma espécie arbórea adequada em suas calçadas.

Rua do bairro Bela Vista, considerado um dos mais arborizados de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A iniciativa busca não apenas melhorar a estética urbana, mas também proporcionar melhor qualidade do ar e fomento da biodiversidade. O plano inclui ainda a realização de serviços especializados, como o inventário arbóreo do município, que identificará e catalogará toda a vegetação arbórea existente nos calçamentos e passeios públicos.

E para agilizar o processo, a Secretaria de Meio Ambiente adquiriu um tomógrafo digital. Equipado com 24 sensores, o aparelho auxiliará na análise da saúde das árvores em duas e três dimensões, permitindo avaliar tanto o tronco quanto o sistema radicular. Isso proporcionará um diagnóstico mais preciso da sanidade das espécies, possibilitando a tomada de medidas preventivas e curativas de maneira mais eficaz.

Além disso, a revisão da legislação também impulsionará a produção de mudas no viveiro do Jardim Botânico, permitindo que a prefeitura forneça gratuitamente à população mudas de espécies apropriadas para cada imóvel existente. Essa iniciativa não apenas padroniza a arborização, mas também incentiva a participação da comunidade na construção de um ambiente mais verde.

Região da Gruta Dainese é uma das áreas com maior biodiversidade na cidade – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Americana possui, atualmente, mais de 30 espécies plantadas nos passeios públicos. No entanto, os esforços não se limitam apenas aos espaços urbanos. Parques naturais estrategicamente localizados pela cidade, como o Parque Hercule Giordano, na região do Antônio Zanaga, Parque dos Ipês, na região da Cidade Jardim, Gruta Dainese, na região do Parque Gramado e outros, receberam mais de 80 espécies nativas da Mata Atlântica e do cerrado.

Hoje, as áreas que apresentam maior arborização em Americana incluem os bairros do Centro, Bela Vista, São Domingos, Jardim Ipiranga e Cidade Jardim.

PROJETO

Os novos parcelamentos de solo, como loteamentos, agora devem passar pela avaliação da Secretaria de Meio Ambiente. A medida tem como objetivo garantir que os projetos de arborização atendam aos critérios da pasta.

Espécies apropriadas, localização estratégica das mudas, altura das futuras árvores, compatibilidade com fiação elétrica, diversidade e quantidade de mudas por imóvel são apenas algumas das variáveis consideradas nesse processo. Até mesmo a toxicidade para população, animais e elementos polinizadores é avaliada.

A Secretaria de Meio Ambiente afirma acreditar que o número de árvores nas calçadas dos imóveis pode ser ampliado, buscando uma abordagem que respeite o tamanho dos imóveis antigos e suas necessidades específicas.

Essa visão também está em sintonia com os novos planos diretores da cidade, que consideram a largura mínima da testada dos imóveis para acomodar o plantio adequado nas calçadas.

Com uma visão de longo prazo, a pasta possui um projeto para o reflorestamento, o manejo de espécies invasoras e o adensamento florístico em todas as áreas verdes do município. Mais do que melhorar a paisagem urbana, a iniciativa permitirá a criação de ambientes propícios para a fauna e a flora prosperarem, contribuindo para a saúde ambiental da cidade.