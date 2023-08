Novo shopping e empresas impulsionam economia local

A cidade de Americana tem presenciado nos últimos meses mudanças significativas no cenário econômico, com a perspectiva de um novo shopping e a chegada de diversas empresas ao município.

A recuperação pós-pandemia é notória, com reflexos na retomada tanto no crescimento da economia quanto na criação de empregos.

As obras estruturais do shopping de Americana, previsto para 2024 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Rafael de Barros, a criação do Comitê de Retomada Econômica, reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo, desempenhou um papel importante nesse impulso, levando o município a ganhar destaque como modelo de sucesso na geração de renda e trabalho.

Desde o início de 2021, Americana criou mais de 10 mil postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Grandes empreendimentos, incluindo o aguardado shopping – o Americana Mall – e o Atacadão, estão contribuindo substancialmente para esses números, juntamente com a recente chegada de novas empresas.

O shopping, por exemplo, que está em fase acelerada de construção, promete não apenas oferecer uma ampla gama de oportunidades de emprego, mas também atrair marcas renomadas, consolidando Americana como um polo de comércio e serviços.

Feira Tecnotêxtil foi realizada na Fidam, em março – Foto: Arquivo / Liberal

No setor industrial, observa-se uma retomada em vários segmentos que enfrentaram uma demanda reprimida durante a pandemia.

De acordo com o diretor-titular do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Leandro Zanini, setores como têxtil, vestuário, químicos e alimentos têm experimentado um aumento na produção e nas vendas.

“A indústria de alimentos, em particular, tem experimentado uma forte demanda, impulsionada pela mudança de hábitos pós-pandemia”, afirma.

Zanini destaca não apenas a influência do novo shopping, o Americana Mall, como catalisador de novos negócios e marcas, mas também o comprometimento do Ciesp na reindustrialização do Estado de São Paulo.

Essa iniciativa, em colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, busca fortalecer a indústria regional, com políticas de municípios e entidades locais.

IMPACTO

O impacto positivo já é evidente na dinâmica do setor industrial, exemplificado pelo pavilhão da indústria na Fidam (Feira Industrial de Americana).

“Eventos e feiras de negócios têm ganhado frequência, com destaque para a Decora Expo, em 2024, e a Tecnotêxtil Brasil, em 2025. Esses eventos não só atraem novas empresas para a região, mas também estimulam as interações e negócios entre as empresas locais, promovendo um ecossistema industrial cada vez mais robusto”, destaca Zanini.