Quiz: o que você sabe sobre Americana?

Tente responder corretamente as 15 perguntas sobre a história e as características da cidade; as respostas estão abaixo

Estação Ferroviária de Americana, onde a cidade começou – Foto: Arquivo / Liberal

1)- Como era o nome do empresário que comprou a Fábrica de Tecidos Carioba e a transformou em um símbolo da economia de Americana?

a) Antonio Lobo

b) Antonio Zanaga

c) Abdo Najar

d) Franz Müller

2) Em que ano começou a gestão do primeiro prefeito de Americana, Jorge Rehder?

a) 1905

b) 1915

c) 1925

d) 1931

3) No início do século XX, Americana viveu uma crise sanitária grave. Que crise foi essa?

a) Surto de febre amarela

b) Surto de impaludismo (malária)

c) Epidemia de febre maculosa

d) Epidemia de dengue

4) Qual fruta cultivada por imigrantes norte-americanos se tornou conhecida na história de Americana?

a) Laranja

b) Morango

c) Melancia

d) Uva

5) Qual o significado da palavra “carioba”, que deu nome a um bairro em Americana, em tupi-guarani?

a) Farinha de mandioca

b) Pano branco

c) Tecido de seda

d) Casa de madeira

6) O que aconteceu no dia 30 de Julho de 1904, data que dá nome a rua em Americana?

a) Foi inaugurada a fábrica de Carioba

b) Americana conseguiu sua emancipação de Santa Bárbara

c) A cidade se tornou oficialmente um município

d) Foi criada a primeira escola

7) Em que ano foi inaugurado o Mercado Municipal de Americana?

a) 1931

b) 1944

c) 1959

d) 1971

8) Quantos habitantes o Censo do IBGE contabilizou em Americana em 1970?

a) 40 mil

b) 52 mil

c) 66 mil

d) 81 mil

9) Em 1949, uma tragédia marcou a história de Americana. Qual foi?

a) Rompimento da barragem

b) Tromba d’água

c) Enchente do Ribeirão Quilombo

d) Acidente na linha-férrea

10) O que aconteceu na inauguração do Teatro Municipal Lulu Benencase, em março de 1988, que ficou marcado na história da cidade?

a) A peça marcada não ocorreu

b) Ninguém compareceu

c) O prefeito da época passou mal

d) O palco desabou

11) Qual desses cantores tocou na primeira edição da Festa do Peão de Americana, em 1987?

a) Amado Batista

b) Cezar & Paulinho

c) Chitãozinho & Xororó

d) João Paulo & Daniel

12) Quantos habitantes Americana ganhou entre 2010 e 2022, segundo o mais recente Censo do IBGE?

a) 26.609

b) 20.555

c) 12.689

d) 37.288

13) Quem foi Basílio Rangel, que dá nome a praça em Americana?

a) Personagem que lutou pela emancipação da cidade

b) Construtor da estação ferroviária na região central

c) Dono das terras da Fazenda Salto Grande

d) Padre que ajudou na construção da igreja matriz

14) Inaugurado em 1975, o Viaduto Centenário ganhou um novo nome, posteriormente. Qual foi?

a) Viaduto do Colina

b) Viaduto Amadeu Elias

c) Viaduto Ministro Ralph Biasi

d) Viaduto Bandeirantes

15) Qual é a data de nascimento do prefeito Chico Sardelli?

a) 26 de junho de 1956

b) 31 de agosto de 1958

c) 9 de junho de 1960

d) 19 de abril de 1961

Veja as respostas depois da foto abaixo:

Avenida Brasil – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Respostas:

1) d; 2) c; 3) b; 4) c; 5) b; 6) b; 7) c; 8) c; 9) b; 10) d; 11) b; 12) a; 13) a; 14) c; 15) a