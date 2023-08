Shopping Americana Mall já negocia espaços com lojistas

Com previsão para ser inaugurado em setembro de 2024, o Americana Mall já está negociando com as marcas interessadas em ter um espaço no shopping. O centro de compras está sendo construído na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na altura do número 2.370, na Vila Israel.

No terreno onde está sendo implantado o complexo, foi criado um showroom com uma equipe comercial para atender os empresários interessados em empreender. No entanto, o atendimento precisa ser agendado por meio do WhatsApp (11) 98901-6639.

Local das obras tem showroom para empresários interessados – Foto: Divulgação

Incorporado pela Top Brands Fashion Group, em parceria com a Construtora Baggio, o empreendimento terá 28 mil metros quadrados, 120 lojas, praça de alimentação com 14 operações de fast food, além de três lojas âncoras, dois restaurantes e estacionamento para 1,3 mil vagas. Também haverá seis salas de cinema.

O projeto arquitetônico é de Jayme Lago Mestiere, conhecido por desenvolver projetos para shoppings centers e centros comerciais por todo o Brasil. No caso, a proposta é que o Americana Mall traga um conceito de lifestyle, onde os principais pilares serão gastronomia, entretenimento, lazer, serviços de alto padrão e moda.

Além do shopping, o espaço receberá um condomínio residencial, com quatro torres residenciais e uma comercial. Só a construção do complexo deve consumir R$ 250 milhões. A expectativa é que o empreendimento tenha um faturamento anual de cerca de R$ 480 milhões com todas as operações em funcionamento.

O espaço deve gerar 2 mil empregos diretos e 1,5 mil indiretos. Segundo a assessoria do Americana Mall, as obras estão aceleradas e adiantadas dentro do cronograma previsto.

Por enquanto, a direção afirmou que não divulgará as lojas âncoras, bem como outras possíveis marcas que serão encontradas no centro de compras.

A construção do shopping foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli no começo de julho do ano passado. No entanto, as obras tiveram início em 1º de março deste ano.

Na ocasião, o diretor do centro de compras, Roberto Restum, disse que “para quem duvidava, estava ali a prova [colocação do primeiro pilar] de que o Americana Mall já é uma realidade”.