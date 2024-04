Jovem perde R$ 3,5 mil ao cair no golpe do falso intermediador em Santa Bárbara

Como funciona o golpe do intermediador

O estelionatário pega na internet um anúncio verdadeiro de venda de um determinado veículo, depois o recria em uma rede social, porém, com um valor bem inferior para ser atrativo e coloca o seu telefone para contato.

Quando a vítima entra em contato, o golpista diz que está vendendo o carro ou moto para um conhecido e afirma que todas as negociações serão tratadas com ele.

Já para o verdadeiro dono do veículo, o estelionatário relata que está ajudando seu amigo a encontrar o carro ou moto e afirma que a parte do pagamento é de sua responsabilidade.

A vítima vai até a casa do verdadeiro vendedor ver o veículo que quer comprar, mas como o estelionatário se passa por intermediador da venda para as duas partes, ambos não desconfiam que estão sendo enganados.

A vítima conhece o veículo, paga para o estelionatário e este não repassa o valor para o verdadeiro dono do bem. O dono, como não recebe o dinheiro, não entrega o automóvel. Apenas quando conversam sem a presença do golpista é que as vítimas reconhecem que foram enganados pelo falso intermediador.

Há alguns casos também em que o dono do bem não sabe da presença do intermediador, apenas o comprador é enganado.