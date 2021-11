Vigilante é encontrado morto em obra no Jardim Bento, em Hortolândia

O vigilante Gilson Vieira da Silva, de 45 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (24), após disparos em uma obra na Estrada Geraldo Costa Camargo, no Jardim Bento, em Hortolândia. O caso foi registrado no Plantão de Hortolândia como homicídio simples.

A Guarda Municipal de Hortolândia foi acionada às 23h51 pela central de operações para atender a ocorrência após um segundo vigia escutar dois disparos de arma de fogo e encontrar a vítima já sem vida.

Foi encontrado com Gilson o valor de R$ 172 reais. Uma equipe do Instituto de Criminalística de Americana compareceu no local para realizar o trabalho de perícia técnica. O caso será investigado pela Polícia Civil.

