Trio de adolescentes é flagrado com drogas em Hortolândia

Três adolescentes foram detidos pela PM (Polícia Militar) por tráfico de drogas na tarde deste domingo (28), em Hortolândia. Eles foram flagrados com maconha, cocaína e crack. A ação contou com o apoio do 10° Baep (Batalhão de Ações de Polícia)

Segundo informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os policiais receberam denúncias anônimas sobre um ponto de tráfico na Rua Alecrim, no bairro São Sebastião. Por volta de 15h, eles foram averiguar e no local viram dois adolescentes.

Eles estavam contando dinheiro e um deles segurava uma sacola plástica. Os dois confessaram o tráfico ao serem abordados pela polícia.

Dentro da sacola foram encontrados 10 microtubos de cocaína, duas embalagens de crack, 20 porções de maconha e R$ 225 em notas. Os menores ainda apontaram um esconderijo próximo, onde foram localizados mais 13 microtubos de cocaína, 35 porções de maconha e um tijolo pequeno do mesmo entorpecente.

Os entorpecentes possuíam as mesmas embalagens – Foto: Divulgação / 48° Batalhão de Polícia Militar do Interior

Enquanto ocorria a abordagem, um terceiro adolescente se aproximou. Ele também estava com uma sacola nas mãos e ao ver os policiais tentou fugir, sendo alcançado. Ele ainda entrou em luta corporal com os policiais.

Na sua sacola estavam 37 microtubos de cocaína, 63 porções de maconha, 26 porções de crack e quatro tijolos pequenos de maconha, além de R$ 220 em notas.

A viatura do canil do 10° Baep foi chamada para dar apoio e com o trabalho de faro do cão Thor foi possível encontrar, em uma área verde, mais uma sacola com drogas, contendo 91 microtubos de cocaína e 223 porções de maconha.

Com o trabalho de faro do cão Thor foi possível localizar mais entorpecentes em uma área verde. – Foto: Divulgação / 10° BAEP

Todos os entorpecentes possuíam a mesma embalagem das drogas que foram encontradas com os menores. Diante da situação, o trio foi conduzido até o plantão policial e ficaram à disposição da Justiça.