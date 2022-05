Hortolândia investiga se morte de menina de 9 anos foi por dengue

Criança deu entrada no Hospital Estadual Sumaré na última quarta, onde morreu

A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Saúde, investiga se a morte de uma menina de 9 anos, que ocorreu na manhã de quarta-feira, foi causada por dengue. A confirmação ou não da morte pelo vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegipty, se dará após resultado de exames coletados no HES (Hospital Estadual Sumaré), cujos resultados serão emitidos pelo Instituto Adolfo Lutz nos próximos dias.

Caso a doença seja confirmada, esta será a primeira morte registrada no município pela dengue, de acordo com boletim divulgado pela própria administração municipal no último dia 23.

De acordo com informações da prefeitura, a paciente foi atendida primariamente na rede municipal e encaminhada ao hospital em Sumaré, onde morreu.

O HES foi questionado pela reportagem e informou que a menina chegou à unidade às 6h de quarta-feira, encaminhada por Hortolândia, por meio de vaga pelo Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). “Ela estava bem grave, com parada cardíaca e suspeita de dengue. A criança evoluiu a óbito no meio da manhã”, trouxe nota do hospital.

Ainda de acordo com o HES, os exames já foram colhidos e o resultado será encaminhado, posteriormente, à Vigilância Epidemiológica de Hortolândia.

DADOS

Segundos dados da Secretaria de Saúde, divulgados no último dia 23, o município notificou 1.572 casos de dengue, dos quais 422 já foram confirmados para o vírus. Neste ano, o município ainda não registrou nenhum óbito pela doença.