Polícia Militar apreende quase 11 quilos de maconha em Hortolândia

Onze tijolos de maconha foram levados para delegacia - Foto: Divulgação/PM

A Polícia Militar localizou 10,9 quilos de maconha que estavam dentro de um Citröen C3, em uma tentativa de abordagem, que ocorreu no Jardim Amanda, em Hortolândia, no domingo (5). O motorista conseguiu descer do carro e fugir em direção a um matagal. Os tijolos da droga foram apreendidos e levados ao plantão policial.

De acordo com a corporação, os PMs faziam o patrulhamento de rotina, quando decidiram abordar o condutor do veículo que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação dos policiais. Foram utilizados sinais luminosos e sonoros para sinalizar a ordem de parada, mas foi desobedecida.

O condutor fugiu em alta velocidade por várias ruas do bairro, mas na Rua Casemiro de Abreu, ele estacionou o veículo, saiu do carro, correu em direção a uma área verde e escapou.

Posteriormente, os policiais realizaram a busca no veículo e localizaram no assoalho do banco traseiro dois sacos pretos, contendo 11 tabletes de maconha e três aparelhos celulares. O responsável pela droga não foi localizado pela polícia.