Polícia Militar Ambiental fecha rinha de galos em Hortolândia e multa dono em R$ 65,5 mil

20 galos foram encontrados no local - Foto: Divulgação_PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) fechou, nesta segunda-feira (6), um espaço que promovia rinhas de galo, em Hortolândia. O responsável foi multado em R$ 65,5 mil. Parte das aves foi solta na natureza.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais militares receberam uma denúncia anônima informando sobre o crime e, ao verificarem o local, encontraram 20 galos da espécie índio, além de 11 aves da fauna silvestre. No local, os policiais também encontraram uma arena montada para rinha de galos e ponteiras de metal.

O responsável não estava no imóvel no momento da ação da PMA, entretanto, foi multado em R$ 65,5 mil por manter um cativeiro não autorizado de animais silvestres e promover combate entre as aves.

Arena estava montada no quintal da residência – Foto: Divulgação_PMA Galos e aves silvstres foram encontrados no local – Foto: Divulgação_PMA

Após a autuação, os galos foram deixados temporariamente com o dono por falta de espaço adequado para os animais. Parte das aves silvestres foi solta na natureza e as outras, com anilhas, também ficaram sob responsabilidade do tutor.