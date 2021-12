PF cumpre mandado em Hortolândia em operação contra tráfico internacional de drogas

A PF (Polícia Federal) de Campinas cumpre mandado nesta quarta-feira (1º) em Hortolândia na busca de provas de um esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo tráfico internacional de entorpecentes no Aeroporto de Viracopos.

De acordo com a PF, a investigação de lavagem de dinheiro faz parte da Operação Lavaggio III, um desdobramento da 5ª Operação Overload. Esta última teve as investigações iniciadas em outubro de 2020 e apura o tráfico internacional de drogas para a Europa por meio do aeroporto em Campinas.

No total, são 13 mandados, sendo 9 de busca e apreensão e 4 de prisão temporária. Além de Hortolândia, a ação também cumpre mandados em Campinas, Indaiatuba, Tarumã e São Paulo. Três equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Campinas dão apoio na ação.

Ação deflagrada nesta quarta-feira busca provas de esquema de lavem de dinheiro – Foto: Polícia Federal / Divulgação

A partir da análise de documentos e informações obtidos durante a Operação Overload, a equipe investigativa identificou movimentações financeiras e aquisições de imóveis incompatíveis com as rendas que foram declaradas.

Também foram identificados a a utilização de pessoas laranjas para a ocultação de valores obtidos com o tráfico internacional.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti