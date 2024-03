Perseguição em Hortolândia e Sumaré acaba com dois presos

Carros foram recuperados pela polícia - Foto: 48º BPMI/Divulgação

A Polícia Militar prendeu duas pessoas, de 19 e 23 anos, nesta quarta-feira (27) após uma perseguição em Hortolândia e Sumaré. Ambos foram autuadas por receptação de carros roubados e furtados.

De acordo com informações do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os militares foram informados de que um carro, uma Fiat Strada, furtado em Campinas no último dia 23, e um Chevrolet Tracker, roubado no dia 19 deste mês em Hortolândia, estariam circulando pela bairro São Jorge, no município hortolandense.

Com esses dados, os militares foram ao local e lá encontraram os dois veículos. A motorista da Strada foi abordada de imediato na Rua Goiás. Já o motorista da Tracker, ao ver a viatura, acelerou e fugiu por diversas ruas.

Uma outra equipe da PM foi acionada para dar apoio a ocorrência e, após perseguição ao veículo suspeito, encontraram o carro parado no bairro Jardim Nova Esperança, na cidade de Sumaré. Um dos ocupantes foi visto fugindo e não foi mais encontrado. O outro, uma jovem de 23 anos, acabou sendo abordada pelos policiais.

Durante os questionamentos, ela confessou que sabia da origem criminosa da Strada e que ganharia o valor de R$ 300 para levar o carro de Campinas para Hortolândia.

O outro jovem detido também informou que foi contratado por R$ 200, para fazer o mesmo trajeto e levar o carro até a pessoa que tinha encomendado os veículos.

Levados ao Plantão Policial de Hortolândia, a jovem foi autuada por associação criminosa e receptação de veículos. Já o outro detido vai responder pelos crimes e também por adulteração de sinais identificadores de veículo.