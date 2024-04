Pedreiro é morto a facadas após discussão em bar em Hortolândia

Um pedreiro de 45 anos, identificado como Jailson da Silva, foi morto a facadas na noite do último sábado (20), após se envolver em uma discussão em um bar, no Jardim Novo Ângulo, em Hortolândia. O responsável pelo crime não foi localizado pela polícia.

Jailson da Silva era pedreiro e tinha 45 anos – Foto: Reprodução/redes sociais

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 23h, a vítima estava em um bar, nas imediações da Estrada Municipal Sabrina Batista de Camargo, quando teria se envolvido em uma discussão com outro cliente do estabelecimento.

Momentos depois, o suspeito do crime deixou o local, mas foi seguido pelo pedreiro. Eles acabaram se desentendendo novamente e Jailson foi esfaqueado várias vezes no abdômen. Os socorristas estiveram no local, mas constataram que a vítima já estava morta.

Os familiares da vítima forneceram à Polícia Civil as imagens das agressões, que foram gravadas com um celular. O caso foi registrado na delegacia de plantão, mas será apurado pelos policiais civis do 1º DP (Distrito Policial). Por enquanto, a polícia não tem pistas do assassino.