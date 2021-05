Para conter crime, Hortolândia aposta em portais com videomonitoramento

Um dos novos portais, localizado na Avenida São Francisco de Assis - Foto: Prefeitura de Hortolândia - Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia está concluindo a instalação de portais anticrime em duas entradas da cidade, em um projeto apelidado de “muralha digital”. Uma rede de câmeras e uma central de monitoramento farão vigilância 24 horas por dia na cidade. Segundo as autoridades locais, a redução dos índices de criminalidade deve ser imediata com a implantação do projeto.

Serão dois portais. Um estará na Avenida São Francisco de Assis, na entrada pelo Parque do Horto, que está sendo concluído ainda em maio, com custo de R$ 740,9 mil. O outro é construído na Avenida Thereza Ana Cecon Breda, perto do limite com Sumaré, que deve ficar pronto em junho, com custo de R$ 934,6 mil.

Os dois portais terão 13 metros de altura cada. Na São Francisco, o portal passará sobre as duas pistas da avenida. É previsto ainda um terceiro, na Avenida da Emancipação, sem previsão de início das obras.

O projeto é um sonho antigo do ex-prefeito Angelo Perugini, que morreu vítima do coronavírus em abril. No fim de 2019, em seu terceiro mandato, Perugini anunciou a muralha digital, com 100 câmeras de monitoramento e equipamentos tecnológicos de vigilância que localizam veículos furtados ou roubados.

As obras tiveram início, mas não foram concluídas. Nas eleições de 2020, reeleito para o quarto mandato, Peruguni prometeu finalizar a implantação.

Segundo a prefeitura, os portais possuirão painéis informativos em LED, e serão idênticos em projeto arquitetônico e funcionalidades e contarão com câmeras rotativas de monitoramento para fiscalização de trânsito com zoom. Nos próximos meses, terão câmeras capazes de identificar placas de veículos.

Para o atual prefeito, José Nazareno Gomes, o Zezé (PL), a muralha digital vai permitir gerir melhor o tráfego e agilizar o combate a furtos e roubos, bem como a circulação de veículos suspeitos.

A ideia é defendida pelo secretário municipal de Segurança, Jold Nunes Corrêa. “O impacto é muito positivo. As câmeras são importantes na vigilância 24 horas e nas operações e autuações porque multiplicam os olhos da segurança pública, otimizando de certa forma o emprego do policiamento”. Corrêa ressalta que a ferramenta contribui no uso das imagens captadas com a rápida resposta e o encurtamento do tempo de investigação e a consequente responsabilização do infrator. “Drasticamente diminuirá o índice de criminalidade no município”, avalia.

Capitã da PM (Polícia Militar) Carolina Colombo Leme da Silva, comandante da 4ª Companhia da PM de Hortolândia, já trabalhou em Limeira, que implantou a muralha digital e garante que a experiência é positiva.

“Ajuda bastante, todo veículo é cadastrado, se tem queixa de ilícito é detectado. Estamos evoluindo para uma sociedade digital, precisamos disso, é uma inovação que vai ajudar a diminuir os crimes. É produtivo para toda a cidade”, diz.

Em Limeira, Silva viu os crimes caírem. “Muita quadrilha vem e quando chega em uma cidade que tem esse sistema, já desiste, migra para outro lugar, inibe os criminosos”.

Comandante da 3ª Companhia da PM em Hortolândia, o capitão Reverson Zanetti Marcondes aponta que Hortolândia já vem reduzindo a criminalidade.

Ele cita o policiamento preventivo e ostensivo da corporação e a manutenção da ordem pública, “exercendo suas atribuições baseadas em sistemas operacionais inteligentes”.

Para Marcondes, a atuação permite o acompanhamento da dinâmica dos crimes e deram resultado nos últimos anos: Hortolândia foi perdendo o “estigma” de cidade violenta.

“Vemos uma queda acentuada em todos os principais indicadores criminais analisados pela SSP [Secretaria da Segurança Pública do Estado], no decorrer do tempo, no comparativo por cem mil habitantes ano a ano e o comparativo de números absolutos”, explica.

Dados da SSP mostram que, nos últimos dois anos, crimes como roubos e homicídios tiveram redução quase que pela metade.