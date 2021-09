Motociclista morre após bater em carro na SP-101, em Hortolândia

Moto tombou após a colisão; vítima morreu ainda no local do acidente, na tarde desta sexta-feira

Um motociclista de 34 anos morreu no início da tarde desta sexta-feira (24), após colidir contra outro veículo na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia.

A moto bateu lateralmente no veículo e tombou. O motociclista morreu no local. A identidade dele não foi divulgada. O condutor do carro não ficou ferido.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ocorrência foi atendida pela PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta das 13h. De acordo com a corporação, uma Chevrolet Montana transitava no sentido Hortolândia/Campinas, quando o motociclista, que vinha no mesmo sentido, bateu no veículo.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 12. Os militares realizaram o teste do bafômetro no condutor da Montana, que deu negativo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Equipe de resgate da Rodovias do Tietê, concessionária responsável pela SP-101, prestaram atendimento no local, mas a vítima não resistiu.

De acordo com a Rodovias do Tietê, houve interdição de uma das faixas da pista. Também foi registrado congestionamento de 200 metros com o fluxo de veículos na pista do meio. A faixa interditada foi liberada às 13h45.