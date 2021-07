Motociclista morre ao bater em proteção metálica de rodovia em Hortolândia

Acidente ocorreu no quilômetro 13 da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença - Foto: Reprodução - Google Street View

Um motociclista de 24 anos morreu na noite deste sábado (17) ao bater contra uma proteção metálica da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, em Hortolândia. O condutor perdeu o controle durante uma curva da via, bateu contra a proteção e foi arremessado ao canteiro central.

De acordo com registros da Polícia Militar Rodoviária, ele foi atendido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas por conta do impacto da batida, o condutor da moto modelo Honda XRE não resistiu aos ferimentos graves e faleceu no local.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Hortolândia.