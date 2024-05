Dise prende condenado a 17 anos por latrocínio e tráfico de drogas em Hortolândia

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana prenderam um condenado a 17 anos por latrocínio (roubo seguido de morte), tráfico de drogas, associação para o tráfico e fuga de preso, que foram cometidos no Paraná. O homem de 36 anos foi abordado no Jardim Amanda, em Hortolândia.

De acordo com os policiais, a equipe apurou a denúncia sobre a localização de um homem que fugiu do sistema penitenciário do Paraná e estaria traficando drogas na região do Jardim Amanda. Após a confirmação do endereço do denunciado, os investigadores foram ao local, onde o foragido foi localizado.

No interior do imóvel, os policiais apreenderam 500 gramas de maconha, além de folhas manuscritas com contabilidade do tráfico de drogas, R$ 41 e um celular.

Ele chegou a informar um nome falso, mas acabou confessando seu nome verdadeiro. Os policiais confirmaram que o homem tinha vários mandados de prisões decretados pela Justiça por diversos crimes, inclusive um latrocínio, que ocorreu quando tentou roubar uma moto e acabou matando a vítima.

O foragido foi encaminhado à Cadeia de Sumaré, onde aguardará a transferência para algum presídio no Paraná.