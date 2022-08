Mãe de preso encaminha LSD em fatia de mortadela para CDP de Hortolândia

Policiais penais frustraram a entrega de micropontos escondidos de LSD em fatia de mortadela, na quarta-feira (3), no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia. A droga sintética foi enviada para a unidade pelos Correios.

Droga sintética foi apreendida pela polícia – Foto: SAP / Divulgação

De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), os funcionários localizaram 275 micropontos de LSD durante o procedimento de revista das mercadorias enviadas por familiares de detentos.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia, onde foi feito o boletim de ocorrência. O preso que receberia o alimento foi isolado preventivamente para procedimento disciplinar.

A SAP informa que as pessoas flagradas tentando introduzir ilícitos no sistema prisional são suspensas do rol de visitas temporariamente.