Irmãs gêmeas de 90 anos sofrem maus-tratos em Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, está acompanhando, desde quarta-feira (16), o caso de maus-tratos envolvendo duas irmãs gêmeas, de 90 anos, que moravam em local insalubre.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), o filho de uma delas, um homem de 50 anos, foi detido suspeito por maus-tratos a duas idosas. No entanto, ele foi ouvido e liberado.

A administração municipal informou que as irmãs foram atendidas ainda na quarta-feira por equipes Guarda Municipal, Conselho Municipal do Idoso, Departamento de Direitos Humanos e pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que as encaminhou para atendimento médico especializado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Rosolém. A expectativa é que ambas recebam alta em breve.

O CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) está em contato com um familiar, realizando tratativas para o encaminhamento das irmãs para uma Instituição de Longa Permanência para Idosos “para promoção da convivência social e comunitária, bem como, aos cuidados necessários para qualidade de vida e dignidade humana de ambas”, disse a administração municipal.