Hortolândia vai realizar encontro online sobre “Alimentação fora do Lar”

Ministrado por um profissional do Sebrae, o encontro deve fornecer um projeto de apoio com consultoria e dicas de gestão

Nesta quinta-feira (1) a Prefeitura de Hortolândia vai promover, em parceria com o Sebrae, um encontro online sobre “Alimentação Fora do Lar”, das 15h às 16h. A iniciativa faz parte do programa Hortolândia Empreendedora.

O encontro será ministrado por um profissional do Sebrae e dura cerca de uma hora. A intenção é fornecer dicas de empreendedorismo, ferramentas de gestão e consultoria da área de administração de empresas, segundo a assessoria municipal.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura disse que será apresentado um “projeto de apoio aos estabelecimentos do ramo alimentício”.

O curso é voltado a proprietários de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias, marmitarias, hamburguerias, food trucks e similares. Para se inscrever é preciso preencher um formulário no link.