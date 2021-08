Hortolândia inicia imunização contra Covid-19 de maiores de 21 anos

A Prefeitura de Hortolândia deu início nesta segunda-feira (9) à imunização contra o coronavírus (Covid-19) de moradores maiores de 21 anos. Para se vacinar, é preciso fazer cadastro no site Vacina Já, do governo estadual, e em seguida o agendamento no site da prefeitura, clicando aqui.

Até este sábado (7), o município estava vacinando pessoas acima de 23 anos. Na ocasião, foram aplicadas 1.027 doses do imunizante.

Para se vacinar em Hortolândia é necessário fazer agendamento no site da prefeitura – Foto: Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

A vacinação em Hortolândia acontece no horário das 8h às 15h30, no Centro de Convivência da Melhor Idade do Remanso Campineiro e em diferentes locais a cada dia da semana (confira o cronograma abaixo).

O último avanço na campanha em Hortolândia tinha sido na quarta-feira (4) passada, quando os moradores de 23 anos passaram a fazer parte do público-alvo – na ocasião, foi o primeiro município da RPT (Região do Polo Têxtil) a vacinar pessoas com a nova idade.

Entretanto, atualmente, todos os outros municípios da região já estão imunizando pessoas de 22 anos.

No dia da vacinação, as pessoas devem levar a impressão ou a foto da tela do agendamento, documento com foto com número do CPF, Cartão Cidadão ou Cartão do SUS e comprovante de residência deste ano (ou qualquer correspondência com o endereço do município).

A aplicação da vacina contra o coronavírus em Hortolândia continua para pessoas com comorbidades ou doença crônicas acima de 18 anos, que precisam apresentar documentação provando a comorbidade, e os outros públicos já inseridos na campanha.

Até sexta-feira (6), Hortolândia já havia aplicado 173.292 doses, sendo 132.217 imunizantes da primeira dose, 35.608 aplicações da segunda dose e mais 5.467 pessoas que tomara a dose única.

Mais informações e orientações sobre a vacinação contra Covid-19 na cidade podem ser obtidas nos seguintes telefones: (19) 99976-2276 e 99920-3204.

Confira os dias de vacinação em casa UBS: