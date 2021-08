Hortolândia inicia vacinação de maiores de 23 anos a partir desta quarta

Hortolândia avança na vacinação – Foto: Divulgação/Prefeitura de Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia anunciou o inicio da vacinação de maiores de 23 anos contra o coronavírus (Covid-19) a partir desta quarta-feira (4).

O cadastro já está aberto no site do governo estadual Vacina Já, assim como o agendamento, que deve ser feito no site da prefeitura, clicando aqui.

Hortolândia tem se destacado com o avanço da vacinação. Nesta segunda-feira (2) a prefeitura havia começado a imunizar os maiores de 24 anos.

O município é ainda o primeiro da RPT (Região do Polo Têxtil) a começar a imunizar pessoas de 23 anos.

Americana e Santa Bárbara d’Oeste estão vacinando maiores de 24 anos, enquanto Nova Odessa e Sumaré imunizam quem tem 25 anos ou mais.

A vacinação em Hortolândia acontece no Centro de Convivência da Melhor Idade do Remanso Campineiro e em diferentes locais a cada dia da semana (confira abaixo). O horário da vacinação acontece das 8h às 15h30.

A Secretaria de Saúde reforça: a vacinação é feita somente para as pessoas que fizeram o cadastro e o agendamento.

No dia da vacinação, o interessado deve levar a impressão ou a foto da tela do agendamento, CPF, comprovante de endereço deste ano ou documento que comprove vínculo com o município.

A campanha prossegue para os outros públicos já inseridos na campanha.

Confira os locais de vacinação em Hortolândia: