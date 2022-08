Hortolândia inicia aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 para pessoas com 35 anos

A Prefeitura de Hortolândia iniciou nesta quinta-feira (4) a vacinação contra a Covid-19 com a quarta dose para pessoas de 35 anos ou mais. A imunização será feita das 8h às 15h30, em diferentes UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em cada dia da semana. Além disso, a unidade Parque do Horto continua a realizar vacinação diariamente das 13h às 18h30.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a população estimada do município na faixa etária de 30 a 39 anos é de 42.176 pessoas. A vacinação será iniciada com doses que sobraram e estão disponíveis. O município ainda não recebeu mais doses do governo estadual. A prefeitura reforça a orientação que é obrigatório o uso de máscara, inclusive de pessoas acompanhantes, dentro das unidades de saúde durante a vacinação.

Para receber a quarta dose é necessário apresentar comprovante de vacinação da dose anterior e ter cumprido o intervalo de quatro meses em relação à terceira dose. Também foi iniciada nesta quinta-feira a vacinação da quinta dose para imunossuprimidos de 35 anos.

Vacinação é feita em diferentes Unidades Básicas de Saúde do município – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

Pessoas com até 39 anos imunizadas com a vacina da Janssen devem receber três doses do imunizante. Já pessoas com 40 anos ou mais, devem receber quatro doses. O intervalo entre as doses é de quatro meses.

Imunossuprimidos de 18 a 39 anos vacinados com Janssen devem receber quatro doses. Já imunossuprimidos de 40 anos ou mais devem receber cinco doses. O intervalo de uma dose para outra também é de quatro meses.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda de acordo com dados da Secretaria de Saúde, a cobertura vacinal contra a Covid-19 no munícipio até o momento é de 215.716 pessoas (97%) com a primeira dose; 205.572 pessoas (92%) com a segunda dose; 116.970 pessoas (52%) com a terceira dose; 32.474 pessoas (14%) com a quarta dose; e 60 pessoas com a quinta dose.