Hortolândia deixa de fazer agendamento para vacina contra Covid-19

A Prefeitura de Hortolândia deixou de fazer agendamento para a imunização contra o novo coronavírus (Covid-19). Desde a última terça-feira (20), o cidadão deverá fazer a validação do cadastro, depois imprimir ou tirar uma foto com o celular e levar até o local de vacinação. O cadastro continua a ser feito através do site da prefeitura.

Como não haverá mais o agendamento, com dia e horário para receber a vacina, a pessoa deverá consultar o site da prefeitura para ver se o cadastro foi validado e acompanhar o ano de nascimento de cada etapa de vacinação.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o objetivo da medida é evitar que o idoso vá antecipadamente ao local de vacinação e tenha a dose negada. A pasta reforça que é importante que as famílias estimulem seus idosos a serem imunizados e os ajudem a fazer o cadastro.

Segundo a prefeitura, o pré-cadastro foi criado para organizar melhor o processo de vacinação no município e, assim, evitar aglomerações, conforme os protocolos sanitários.

Durante o cadastro, é necessário informar nome, bairro, telefone, data de nascimento, número do CPF (Cadastro de Pessoa Física). A pessoa também deve informar se tem alguma deficiência motora que dificulte o acesso ao local de vacinação.

A Secretaria de Saúde fará a verificação destes dados com o cadastro da pessoa no e-SUS, que é o banco nacional de dados do sistema público de saúde. Caso os dados estejam corretos, a pessoa estará com o cadastro aprovado para a vacinação.

Em caso dos dados estarem incorretos, o morador será orientado a entrar em contato com a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua casa para atualizar os dados.

Quem tiver o pré-cadastro negado em virtude de desatualização de dados também pode entrar em contato com a prefeitura via WhatsApp pelo número (19) 99976-4720. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações sobre o pré-cadastro também podem ser obtidas pelos telefones (19) 99976-2276, (19) 99979-9620, (19) 99976-6835 e (19) 99920-3204.

Vacinação

No próximo sábado (24), Hortolândia começa a vacinar idosos nascidos até 1958. Serão imunizados os idosos que já receberam a primeira dose, idosos cujo cadastro já foi validado e idosos cujo cadastro foi validado mas que perderam o agendamento para a primeira dose.

A vacinação será das 8h às 16h. em seis locais: CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) Remanso Campineiro, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Amanda II, Figueiras, Novo Ângulo e Rosolém, e Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) “João Carlos do Amaral Soares”. Neste sábado não haverá esquema de drive-thru no CCMI.

Os idosos deverão levar a impressão ou a foto tirada com celular do cadastro validado, comprovante de residência, documento com foto ou CPF (Cadastro de Pessoa Física), Cartão Cidadão ou Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).