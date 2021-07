Homem e mulher grávida ficam feridos após explosão dentro de casa em Hortolândia

Uma explosão dentro de casa deixou um encanador de 24 anos com 95% do corpo queimado e uma grávida de 19 anos ferida, na manhã desta sexta-feira (23), no Jardim Lírio, em Hortolândia.

As duas vítimas foram socorridas até hospitais. O homem está intubado em estado grave. A mulher teve queimaduras leves, foi atendida e liberada.

O caso aconteceu em uma casa na Rua Ester da Silva Oliveira, por volta das 8h30. A ocorrência foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo informações da prefeitura, o homem teve queimaduras de 2º e 3º graus em 95% do corpo e nas vias aéreas.

Ele foi intubado e levado para o HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp

(Universidade Estadual de Campinas).

Já a gestante, de 19 anos, teve queimaduras leves na região da barriga e dos pés. Ela recebeu curativos e foi levada para o Hospital Municipal Mario Covas, em Hortolândia, e teve alta ainda nesta sexta.

A Defesa Civil de Hortolândia apura as causas da explosão. O órgão relata que, até o momento, nenhuma equipe foi notificada para a realização de vistorias para interdição de locais.

Segunda a vizinha Jaqueline Rodrigues, o homem estaria fumando um cigarro dentro do quarto, onde havia um galão de gasolina, que teria causado a explosão. A mulher dele, grávida de sete meses, jogou água para tentar apagar o fogo no marido e acabou se queimando levemente. No quarto da casa foram encontradas bitucas de cigarro e o galão.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que o homem jogou sem perceber uma bituca de cigarro em um galão de gasolina que estava no quarto, provocando a explosão. Após receber alta, a mulher revelou que acordou e esqueceu de tirar o galão do quarto, e que momentos depois ouviu a explosão e fogo saindo do cômodo.

O caso foi registrado como incêndio culposo e lesão corporal culposa no 1º DP de Hortolândia, que instaurou inquérito policial para apurar os fatos.

Para denunciar o armazenamento de produtos inflamáveis em locais inapropriados, a população pode ligar no Setor de Fiscalização da Prefeitura de Hortolândia, pelos telefones: (19) 3965-8030 ou (19) 3965-8012.

Após a fiscalização, o caso é encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que avaliará a situação para tomar as devidas providências, detalha a prefeitura.