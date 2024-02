Homem é assassinado e tem corpo parcialmente carbonizado em Hortolândia

Vítima tinha ferimentos no ombro e no pescoço e ainda não foi identificada

Policiais militares encontraram o corpo de um homem parcialmente carbonizado na madrugada desta segunda-feira (26), atrás de um caminhão, no Jardim Amanda, em Hortolândia. Os peritos criminais constataram que a vítima, que ainda não foi identificada, tinha ferimentos no ombro e na região do pescoço.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta de 1h30, os policiais foram avisados por populares sobre um possível incêndio na Rua Casemiro de Abreu, próximo ao número 554, no Jardim Amanda. Eles conseguiram apagar o fogo, mas encontraram um corpo parcialmente carbonizado.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) estiveram no local e identificaram os ferimentos no corpo da vítima, que estava atrás de um caminhão. Não houve a possibilidade de colher digitais para a identificação. Também havia cheiro forte de álcool no local.

Apurações preliminares dos agentes dão conta que o homem não foi assassinado naquela região, que aparentemente seria um ponto de “desova”, segundo a polícia.

O delegado plantonista Bruno Ramaldes Puppim esteve no local para iniciar as investigações. Por enquanto, não há pistas sobre os criminosos.

O corpo da vítima continua no IML (Instituto Médico Legal) de Americana, onde estão sendo feitos exames para tentar identificar a vítima e apurar mais detalhes do crime.