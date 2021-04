Engavetamento em Hortolândia deixa uma pessoa gravemente ferida

As causas do acidente são desconhecidas - Foto: Divulgação - Polícia Militar Rodoviária

Um engavetamento na SP-101 (Jornalista Francisco Aguirre de Proença), em Hortolândia, envolvendo duas motocicletas e dois carros deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta terça-feira (20).

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), o engavetamento ocorreu às 7h no km seis, sentido leste. As causas do acidente são desconhecidas.

A vítima grave foi socorrida ao Hospital Mário Covas. A ocorrência ainda está em andamento.