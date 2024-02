Com bebê no colo, jovem é baleado e morto no Jardim Amanda, em Hortolândia

Vítima estava em uma lanchonete aguardando a entrega de um lanche quando foi executado - Foto: Tv Hortolândia

Um jovem de 22 anos morreu na noite desta quarta-feira (28), após ser baleado no Jardim Amanda, em Hortolândia. Segundo a esposa, ele estava com a filha de quatro meses no colo no momento do ataque, que teria sido motivado por ciúmes.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela esposa da vítima, de 17 anos, ela e Mailon Gonçalves Bernardes estavam sentados em frente a uma lanchonete, na Avenida Cora Coralina, quando o crime aconteceu.

Em relato à Polícia Militar, a jovem contou que o esposo estava com a filha do casal, de quatro meses, no colo esperando pelo lanche que tinham comprado quando, por volta de 22h30, o suspeito, identificado como “Bahia”, passou na frente do local em um VW Gol branco, segundo ela, com mais duas pessoas encapuzadas no veículo.

Momentos depois, ainda de acordo com a jovem, o suspeito desceu do veículo, foi até a lanchonete a pé, efetuou diversos disparos contra a vítima e fugiu. Mailon morreu no local e a criança, que estava em seu colo, não teve ferimentos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Motivação

Segundo a esposa da vítima, o suspeito, identificado como ‘Bahia’, é amásio de Mailon e o crime teria ocorrido por ciúmes.

Aos policiais, a jovem contou que o marido era constantemente ameaçado pelo suspeito e que o fato de Mailon ter curtido uma foto que a ex-namorada publicou com familiares nas redes sociais teria sido a real motivação do crime.

Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial de Hortolândia e o caso será investigado pelo 2° DP (Distrito Policial). Até o fechamento da reportagem o suspeito ainda estava foragido.