Baep prende casal com 31 quilos de maconha em Hortolândia

Os policiais do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um casal com 31,7 quilos de maconha em Hortolândia, na noite deste domingo (6).

De acordo com informações do batalhão, uma equipa fazia patrulhamento pela cidade quando recebeu uma denúncia de que na Rua Werner Habig, no bairro Chácara Luzitana, um homem estaria envolvido no tráfico de drogas.

Baep apreendeu 33 tijolos de maconha e apetrechos para corte, pesagem e entrega da droga – Foto: Baep / Divulgação

Segundo as informações repassadas para a corporação, esse suspeito saia de sua casa várias vezes ao dia, ia até a rua de trás e entregava sacolas para carros diversos. Essa prática durava pelo menos dois meses.

O Baep foi até o local indicado e conversou com o morador da casa, que apresentou nervosismo ao atender a equipe. Informado da denúncia, o homem de 55 anos autorizou a entrada da equipe na residência. A mulher dele também estava no local.

Na casa, a PM encontrou 33 tijolos de maconha, pesando 31,7 quilos, além de apetrechos para corte, pesagem e entrega da droga. O homem confessou que a entrega era feita na rua de trás da sua casa conforme os pedidos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal por tráfico de drogas. Eles foram levados ao plantão policial de Hortolândia, onde ficaram à disposição da Justiça.