Após pedido de recursos, Estado promete visita técnica a Hospital Municipal em Hortolândia

Prefeito se reuniu com vice-governador e pediu repasses; Secretaria de Saúde do Estado vai agendar visita à Hortolândia

O Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saúde, fará visita técnica para analisar se o Hospital Municipal Mário Covas, em Hortolândia, pode receber recursos. Ainda não há previsão de data.

O prefeito José Nazareno Gomes, o Zezé Gomes (PL), se reuniu com o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) na Capital para pedir repasses para o hospital.

Nas redes sociais, Zezé registrou a reunião em São Paulo, que classificou como produtiva. “Solicitamos recursos para a Saúde, especialmente para o nosso Hospital e Maternidade”.

Questionada, a prefeitura revelou que Garcia se comprometeu a intermediar uma visita técnica de uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde “para que o espaço seja avaliado e verificar possíveis projetos para eventual implementação no local. A visita técnica será agendada”.

O Executivo foi perguntado ainda sobre detalhes e valores, sem respostas.

Viaduto que liga bairro a Sumaré também é pauta

Na reunião, o prefeito de Hortolândia também falou com o vice-governador sobre a construção de um viaduto que fará a ligação do Jardim Nova Europa ao Parque Bandeirantes, em Sumaré.

“Com a criação dessa nova rota viária, vamos garantir mais desenvolvimento, empregos e qualidade de vida a todos os moradores”, postou Zezé.

A prefeitura relatou que ficou acordado com o governo estadual a realização de uma reunião com representantes do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) para que o assunto possa ser discutido e viabilizado.

“O prefeito sentiu uma vontade política do vice-governador de resolver essa questão. A ponte é ponto estratégico e fundamental para escoamento da produção de empresas localizadas na região do Jardim Nova Europa”, aponta a prefeitura em nota enviada à reportagem.

O Governo do Estado disse que os assuntos ainda estão em tratativas verbais e que ainda não há detalhes de previsão de data ou valores, que devem ser divulgados após formalização dos pedidos da prefeitura.