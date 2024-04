Além de Americana, Tarcísio também é esperado em Hortolândia nesta quinta

Após ser confirmado na cerimônia de entrega de 530 casas do Residencial Nova Aliança, em Americana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também é esperado em Hortolândia nesta quinta-feira (25), às 10h30. O anúncio foi feito pelo prefeito Zezé Gomes (Republicanos), por meio das redes sociais.

Tarcísio estará presente na inauguração da Praça da Cidadania, que é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo, com o objetivo de promover espaços públicos destinados à proteção e inclusão social. A unidade de Hortolândia fica na Rua Congonhas, 505, no Jardim Nova América.

Além de Americana, governador Tarcísio de Freitas passará por Hortolândia nesta quinta – Foto: Celio Messias/Governo do Estado de São Paulo

Ao todo, a Praça da Cidadania possui um complexo de 7 mil m², com quadra poliesportiva coberta, quadra de futebol de grama sintética, pista de skate, assim como pista de caminhada. Também há bicicletário, parque infantil, academia ao ar livre, horta comunitária e redário.

Ainda de acordo com Zezé Gomes, o espaço receberá 10 salas de aula destinadas para cursos profissionalizantes. No entanto, não foram informados quais serão os cursos disponíveis na Escola de Qualificação Profissional, como foi denominada a unidade pela prefeitura.

“Nós vamos receber o nosso governador, inaugurando a Praça da Cidadania, no Jardim Nova América. Conto com vocês. Nosso governador, com esse olhar carinhoso para a nossa cidade, está chegando. É nesta quinta-feira”, disse o prefeito em vídeo publicado no Instagram.

