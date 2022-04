Ajudante geral é morto a tiros em mercearia de Hortolândia

Rubens dos Santos Gonçalves tinha três perfurações no tórax, uma no rosto, uma no pulso direito e uma no dedo

Um ajudante geral, de 37 anos, foi morto a tiros de curta distância, em Hortolândia, na noite desta segunda-feira (18). Nenhum suspeito pelo crime foi identificado e segundo familiares, a motivação é desconhecida.

De acordo com informações de um comerciante a PM (Polícia Militar), por volta de 19h a vítima, identificada como Rubens dos Santos Gonçalves, estava na mercearia, na Rua São Judas Tadeu II, quando foi baleado.

O proprietário relatou que estava guardando as cervejas em um freezer, agachado atrás do balcão, quando ouviu o barulho dos tiros. Apesar da proximidade, ele não presenciou os disparos e encontrou Rubens caído ao chão e sangrando.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas o ajudante geral não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, Rubens tinha três perfurações no tórax, uma no rosto, uma no pulso direito e uma no dedo. Todas indicavam tiros à curta distância, segundo registro policial.

O irmão da vítima reconheceu o corpo e afirmou aos policiais que desconhecia qualquer fato de desavença do familiar com terceiros ou a motivação do crime.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município e o caso será investigado pela Polícia Civil.