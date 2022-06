Adolescente é apreendido após fuga na Rodovia Anhanguera

Menor teria participado de um roubo contra uma loja e foi localizado com apoio do helicóptero Águia

Um adolescente que teria participado de um roubo a uma loja, no Jardim Guanabara, em Campinas, foi apreendido após um acompanhamento com várias equipes da Polícia Militar, nesta quinta-feira.

Ele seguiu em alta velocidade na Rodovia Anhanguera (SP-330), e depois tentou se esconder em uma região de mata na Vila Guedes, em Hortolândia, mas foi localizado com o apoio do helicóptero Águia da PM. Outro suspeito que participou do assalto conseguiu escapar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram avisados sobre um roubo em um estabelecimento na Avenida Brasil. A gravação do sistema de segurança flagrou o momento em que dois assaltantes entram na loja e renderam dois funcionários.

Eles pegaram uma quantia não informada em dinheiro e fugiram em um GM Corsa sedan, no sentido a Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) e na sequência Anhanguera. Os suspeitos seguiram em direção a Hortolândia, mas quando chegaram perto de uma área verde, tentaram se esconder.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

Com a ajuda da aeronave, os policiais conseguiram localizar o adolescente. O outro acusado do roubo fugiu. A arma usada no assalto foi localizada debaixo do banco do passageiro do veículo.

O adolescente foi levado ao plantão e permaneceu custodiado até ser apresentado à Vara da Infância e Juventude para acompanhamento.