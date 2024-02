Homem é preso com drogas próximo a escola infantil, em Santa Bárbara

Porções de maconha, crack e cocaína foram apreendidas - Foto: Divulgalção_GCM

Um homem de 27 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) nesta terça-feira (27), acusado de tráfico de drogas, após ser pego com porções de maconha, cocaína e crack, próximo a uma escola infantil, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 17h, viram um suspeito guardando algo em uma árvore, na Rua Vereador Leonel Graciani, que fica aos fundos da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil “Professora Maria Martiniano Gouvêa Valente – Dona Bininha”.

Como a ação era suspeita, os guardas se aproximaram, questionaram o suspeito sobre o que ele estava fazendo e ele confessou que estava escondendo as drogas.

No local, os patrulheiros encontraram uma embalagem com um pedaço de maconha, 65 porções do mesmo entorpecente, 14 pedras de crack e um microtubo de cocaína, além de R$ 169 que estavam no bolso do suspeito e seriam provenientes da venda dos entorpecentes.

Ele foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.